La Biblioteca de la Asociación de Fomento de San Bernardo dio a conocer su agenda de actividades para la primera semana de junio, con una variada oferta de talleres, encuentros literarios y espacios de capacitación destinados a distintas edades e intereses.

La programación comenzará el lunes con una nueva edición del Club de Lectura Compartida, donde los participantes leerán y comentarán relatos del libro «La muerte viene estilando». La actividad es libre, gratuita y no requiere haber leído previamente la obra.

El martes continuará el Taller Literario y de Escritura Creativa «Entre el punto y la coma», una propuesta orientada a quienes desean iniciarse o profundizar la práctica de la escritura a partir de consignas y ejercicios semanales.

Por su parte, el miércoles se desarrollará el Taller de Memoria y Estimulación Cognitiva, destinado a ejercitar la atención, el lenguaje y la agilidad mental mediante distintas actividades. Esta propuesta es gratuita y exclusiva para socios de la Asociación de Fomento.

La agenda semanal se completará el jueves con el Consultorio Digital, un espacio pensado para acompañar a vecinos que necesiten resolver dudas sobre el uso de celulares, computadoras, aplicaciones o trámites online.

Desde la institución recordaron que todas las actividades permiten incorporarse en cualquier momento del año y que continúan abiertas las inscripciones para el taller literario «Escribirte», que se dicta los martes por la mañana.

La biblioteca funciona en la sede de la Asociación de Fomento de San Bernardo y continúa consolidándose como uno de los espacios culturales más activos de la localidad, promoviendo el acceso a la lectura, la capacitación y el encuentro comunitario.

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