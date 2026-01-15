16 de enero de 2026

Milonga en el Centro de Jubilados de La Lucila del Mar

13 horas atrás 0

El próximo viernes 16 de enero se llevará a cabo una milonga en las instalaciones del Centro de Jubilados de La Lucila del Mar, ubicado en la zona sur del Partido de La Costa. Sobre la organización de este encuentro brindó detalles Stella Maris Laurenzano, integrante de la institución, en una comunicación con Radio Noticias donde invitó a la comunidad y a los visitantes a participar de esta jornada dedicada al baile y el encuentro social.

Durante la entrevista radial, Laurenzano compartió los pormenores de la actividad que busca ofrecer una propuesta cultural y recreativa tanto para residentes como para turistas.

Dale play:

Compartir

Más historias

lavalle

Ciclo de Cine y Derechos Humanos en General Lavalle

2 horas atrás 0
ferni

«La Ferni» se presenta este verano en La Costa y habló en Radio Noticias

15 horas atrás 0
axel kicillof gesell

“En comparación con veranos anteriores, los indicadores muestran que vienen menos turistas, que tienen estadías más cortas y que gastan menos»

17 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

lavalle

Ciclo de Cine y Derechos Humanos en General Lavalle

2 horas atrás 0
milonga ll

Milonga en el Centro de Jubilados de La Lucila del Mar

13 horas atrás 0
ferni

«La Ferni» se presenta este verano en La Costa y habló en Radio Noticias

15 horas atrás 0
axel kicillof gesell

“En comparación con veranos anteriores, los indicadores muestran que vienen menos turistas, que tienen estadías más cortas y que gastan menos»

17 horas atrás 0
Elecciones 2021

Ingresó al Senado el primer proyecto de reforma política en Buenos Aires

1 día atrás 0