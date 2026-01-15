Milonga en el Centro de Jubilados de La Lucila del Mar

El próximo viernes 16 de enero se llevará a cabo una milonga en las instalaciones del Centro de Jubilados de La Lucila del Mar, ubicado en la zona sur del Partido de La Costa. Sobre la organización de este encuentro brindó detalles Stella Maris Laurenzano, integrante de la institución, en una comunicación con Radio Noticias donde invitó a la comunidad y a los visitantes a participar de esta jornada dedicada al baile y el encuentro social.

Durante la entrevista radial, Laurenzano compartió los pormenores de la actividad que busca ofrecer una propuesta cultural y recreativa tanto para residentes como para turistas.

