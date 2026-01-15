«La Ferni» se presenta este verano en La Costa y habló en Radio Noticias

La reconocida artista trans de folklore, La Ferni, se presenta esta noche en el Club de Pesca de San Clemente del Tuyú en el marco de su gira por la costa atlántica durante la temporada alta.

Durante su entrevista en Radio Noticias, la artista anunció el lanzamiento de su primer álbum solista de estudio titulado «Mirarse en otros ojos», el cual se encuentra disponible en todas las plataformas digitales desde hace apenas unas semanas.

Su repertorio combina obras de compositores del colectivo disidente con clásicos reinterpretados de figuras como Atahualpa Yupanqui y Teresa Parodi, buscando visibilizar un nuevo cancionero que promueve mensajes de empatía, respeto y amor [

Más detalles en el video:

