15 de enero de 2026

Los detalles de las Escuelas de Verano que funcionan en La Costa

Hasta el próximo viernes 30 de enero se encuentran funcionando en el Partido de La Costa las Escuelas Abiertas en Verano. Esta iniciativa tiene como objetivo acercar diversas actividades educativas y recreativas a niños y adolescentes del distrito, ofreciendo una agenda integral que contempla juegos, prácticas deportivas, salidas grupales a la playa y talleres temáticos enfocados en la salud y el desarrollo sostenible.

Sobre los detalles de esta propuesta, brindó precisiones en Radio Noticias la coordinadora distrital de las escuelas abiertas de verano, Gisela Aguirre.

Durante la comunicación radial, la funcionaria destacó el valor de este espacio para fomentar el aprendizaje y la integración de los jóvenes durante el periodo estival, brindando información sobre cómo se vienen desarrollando las jornadas y el impacto positivo de las actividades en las distintas localidades costeras.

Los detalles:

