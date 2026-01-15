Senadores bonaerenses presentaron una propuesta para modificar el sistema electoral y aplicar Boleta Única de Papel en toda la provincia.

El jueves 14 de enero de 2026 ingresó al Senado de la provincia de Buenos Aires el primer proyecto formal vinculado a una reforma política provincial. La iniciativa, impulsada por senadores de La Libertad Avanza, propone cambios en el sistema electoral, con eje en la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP).

El texto presentado busca modificar la Ley Electoral 5.109 y la Ley de PASO 14.086, con el objetivo de que se utilice la BUP en todas las elecciones provinciales y municipales, desde gobernador hasta consejeros escolares. Según el proyecto, esta boleta sería impresa por el Estado y contendría todas las candidaturas habilitadas por categoría, permitiendo que el votante seleccione de manera independiente en cada una.

Entre los puntos centrales, se establece que:

La Junta Electoral bonaerense será responsable de la impresión y distribución de las boletas.

será responsable de la impresión y distribución de las boletas. Se eliminará la opción de lista completa como selección única.

Los lugares de votación deberán contar con afiches visibles que muestren todas las listas completas.

Los autores de la iniciativa aseguran que el nuevo sistema «garantiza mayor transparencia y equidad en el proceso electoral, además de disminuir los costos y prácticas vinculadas al uso de boletas partidarias». La propuesta toma como referencia experiencias de otras provincias y el proyecto nacional aprobado en Diputados en 2022, aunque sin implementación aún a nivel federal.

Debate más amplio en la Legislatura

Si bien este es el primer proyecto formalizado, no es el único tema sobre la mesa. Desde fines de 2025 se discuten en la Legislatura bonaerense otros aspectos relacionados con la reforma política, como el régimen de reelecciones, el funcionamiento de las PASO y la representación en distintos niveles del Estado.

Hasta el momento, no hay consenso entre los distintos bloques sobre una reforma integral, aunque el ingreso de este proyecto podría acelerar el debate.

