El Estadio de La Costa confirmó su cierre por reformas. Se inició la devolución de entradas. MDA Noticias lo había anticipado días atrás.

La noticia fue confirmada oficialmente este miércoles 14 de enero: el Estadio de La Costa no abrirá sus puertas durante la temporada de verano 2026. A través de un comunicado en redes sociales, los responsables del predio informaron que el cierre se debe a reformas estructurales solicitadas por la nueva marca que gestionará el espacio, con vistas a su reapertura recién en invierno o verano 2027.

La decisión afecta a todos los espectáculos programados, incluidos los shows de Ulises Bueno y Folklore al Mar. Según lo informado, ya se encuentra en marcha el proceso de devolución de entradas, de acuerdo al método de compra utilizado:

Las entradas compradas mediante la ticketera All Access se están devolviendo de forma automática a las tarjetas de crédito utilizadas.

Las que fueron adquiridas en forma presencial en el estadio se devolvieron por la misma vía hasta la semana pasada.

Las devoluciones pendientes pueden gestionarse escribiendo a info@estadiodelacosta.ar o por WhatsApp al +54 9 11 7164 7891.

«Agradecemos la comprensión del público que compró sus entradas y lamentamos los inconvenientes ocurridos», expresaron desde la organización. Además, adelantaron que quienes ya hayan adquirido entradas quedarán registrados y tendrán acceso gratuito a un show a elección cuando el estadio vuelva a abrir.

Desde Radio Noticias destacamos que esta información ya había sido anticipada días atrás por MDA Noticias, medio que accedió en su momento a fuentes internas que confirmaban la falta de actividad en el predio para este verano. La confirmación oficial ahora ratifica esa información.

La medida genera preocupación en el sector turístico y cultural de La Costa, ya que el estadio suele ser uno de los espacios más convocantes durante el verano. Por el momento, no se informó un cronograma detallado de obras ni cuál será la nueva identidad que asumirá la gestión del lugar.

