El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof encabezó la primera Conferencia de Verano en la Costa Atlántica.

Fue en el Golf Club de Villa Gesell, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y el intendente local, Gustavo Barrera.

En este marco, Costa subrayó: “En comparación con veranos anteriores, los indicadores muestran que vienen menos turistas, que tienen estadías más cortas y que gastan menos: además, se observa que el turismo de clase media se desplomó por no poder contar con capacidad de ahorro”. “Esto es lo que está haciendo la política del Gobierno nacional sobre los miles de bonaerenses que viven del turismo: este Gobierno se convirtió prácticamente en una agencia para incentivar los viajes al exterior”.

