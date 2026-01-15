15 de enero de 2026

“En comparación con veranos anteriores, los indicadores muestran que vienen menos turistas, que tienen estadías más cortas y que gastan menos»

2 horas atrás 0

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof encabezó la primera Conferencia de Verano en la Costa Atlántica.

Fue en el Golf Club de Villa Gesell, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y el intendente local, Gustavo Barrera.

En este marco, Costa subrayó: “En comparación con veranos anteriores, los indicadores muestran que vienen menos turistas, que tienen estadías más cortas y que gastan menos: además, se observa que el turismo de clase media se desplomó por no poder contar con capacidad de ahorro”. “Esto es lo que está haciendo la política del Gobierno nacional sobre los miles de bonaerenses que viven del turismo: este Gobierno se convirtió prácticamente en una agencia para incentivar los viajes al exterior”.

Compartir

Más historias

ferni

«La Ferni» se presenta este verano en La Costa y habló en Radio Noticias

4 minutos atrás 0
Elecciones 2021

Ingresó al Senado el primer proyecto de reforma política en Buenos Aires

10 horas atrás 0
escuelas de verano

Los detalles de las Escuelas de Verano que funcionan en La Costa

11 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

ferni

«La Ferni» se presenta este verano en La Costa y habló en Radio Noticias

4 minutos atrás 0
axel kicillof gesell

“En comparación con veranos anteriores, los indicadores muestran que vienen menos turistas, que tienen estadías más cortas y que gastan menos»

2 horas atrás 0
Elecciones 2021

Ingresó al Senado el primer proyecto de reforma política en Buenos Aires

10 horas atrás 0
escuelas de verano

Los detalles de las Escuelas de Verano que funcionan en La Costa

11 horas atrás 0
image - 2026-01-14T204532.463

Confirmado: el Estadio de La Costa no abrirá este verano y comenzarán las devoluciones de entradas

21 horas atrás 0