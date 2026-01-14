«Ratos de Folclore» en los Espacios Multiculturales del distrito

La propuesta «Ratos de Folclore» se está llevando a cabo en los distintos Espacios Multiculturales del Partido de La Costa, ofreciendo un lugar de encuentro para la danza y la tradición.

Sobre el desarrollo de esta iniciativa brindó detalles en Radio Noticias la profesora Vanesa Velázquez, quien se encuentra a cargo de la organización y coordinación de estas actividades culturales pensadas para integrar a la comunidad a través de nuestras raíces.

Durante la comunicación radial, Velázquez explicó la dinámica de estos encuentros que buscan promover el aprendizaje y el disfrute del baile folclórico en un ambiente recreativo.

Como encargada de las clases, la profesora destacó la importancia de contar con estos espacios municipales abiertos para que tanto residentes como turistas puedan acercarse a participar de las jornadas de danza durante la actual temporada estival.

Los detalles:

Compartir