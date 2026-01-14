Axel Kicillof encabezó en Mar de Ajó la primera reunión productiva del verano con más de 300 empresarios y funcionarios para analizar la temporada 2026.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles en el Partido de La Costa la primera reunión con representantes del turismo, la industria y distintos sectores productivos de la región. El encuentro se llevó a cabo en el Espacio Cultural Mar de Ajó, con la participación de más de 300 referentes del sector.

Acompañaron al mandatario la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; su par de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el intendente local, Juan de Jesús; y el diputado provincial Juan Pablo de Jesús, entre otras autoridades.

«Estos encuentros nos permiten escuchar de primera mano cuál es la realidad de cada uno de los sectores: el diagnóstico es sumamente preocupante como consecuencia del programa económico que lleva adelante el Gobierno nacional», señaló Kicillof durante su intervención.

«Intentan convencer a los empresarios y comerciantes de que les va mal porque no se esfuerzan lo suficiente, pero es mentira: la caída de la actividad es el resultado de un plan deliberado para atacar a la producción, la industria y el trabajo», sostuvo el mandatario, quien agregó: «Esto solo cambia si se modifica el rumbo de una política que deja afuera a la inmensa mayoría de los argentinos».

«La invitación está abierta para conversar con todos y todas: somos un Gobierno provincial que, frente a un contexto tan adverso, pone la cara, escucha y diseña políticas para acompañar y dar respuestas», concluyó.

La reunión tuvo como objetivo analizar el desarrollo de la temporada de verano y el impacto de las medidas económicas nacionales en cada uno de los sectores productivos, entre ellos el turístico, gastronómico, pesquero, industrial, comercial y de la construcción.

En ese sentido, Verónica Magario destacó: «Con políticas nacionales que apuntan a planchar los salarios y a destruir la producción, la cooperación entre la Provincia y el sector empresario se vuelve cada día más importante para apuntalar la temporada y sostener el empleo». Añadió que «las vacaciones no pueden ser un privilegio: tenemos que trabajar para que la economía se recupere y todos los trabajadores vuelvan a ver garantizados sus derechos».

Por su parte, Augusto Costa remarcó: «Venimos de dos años durísimos para el turismo y la producción como consecuencia directa de las decisiones de un Gobierno nacional que les quitó recursos a las familias y eliminó todas las políticas públicas destinadas a promover el trabajo». Agregó que «en la Provincia sí hay un Estado presente que escucha y busca llevar una mejor calidad de vida para los y las bonaerenses».

Javier Rodríguez, en tanto, afirmó: «Estamos atravesando un contexto complejo, donde la caída de la demanda afecta de manera transversal a todos los sectores productivos», y valoró el trabajo territorial junto a los municipios: «Desde el Gobierno bonaerense promovemos una agenda productiva con mirada cercana para impulsar la producción y el empleo».

«Desde el Partido de La Costa celebramos este espacio de encuentro que tiene como fin escuchar y buscar soluciones conjuntas a las problemáticas que afectan a los sectores productivos y a toda nuestra comunidad», expresó el intendente Juan de Jesús.

Estuvieron presentes los ministros Carlos Bianco, Gabriel Katopodis, Walter Correa y Estela Díaz; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, junto a Gabriela Demaría; y el titular de ARBA, Cristian Girard.

También participaron funcionarias y funcionarios del gabinete provincial, entre ellos las subsecretarias Mariela Bembi, Soledad Martínez, Lorena Riesgo y Ayelén Borda, así como los subsecretarios Ariel Aguilar y Eduardo Aparicio.

Del ámbito político y territorial asistieron la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, su par provincial Marcela Basualdo, y los intendentes de Luján (Leonardo Boto), General Alvarado (Sebastián Ianantuony), Mar Chiquita (Walter Wischnivetzky), Pila (Sebastián Walker), Villa Gesell (Gustavo Barrera), Navarro (Facundo Diz), el jefe comunal interino de Dolores (Guillermo Ibarra) y el concejal de General Pueyrredon, Gustavo Pulti.

Compartir