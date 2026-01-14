Un nene de 8 años pelea por su vida tras un accidente en La Frontera. El caso reabre el debate por controles y seguridad en Pinamar.

El accidente ocurrido en la zona conocida como La Frontera, en la ciudad de Pinamar, volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en ese sector de médanos donde circulan vehículos todo terreno. El hecho dejó a un chico de 8 años internado en estado crítico, con riesgo de vida, y reactivó un debate que se repite cada temporada de verano: qué controles existen y quién debe ejercerlos.

El siniestro se produjo el lunes 12 de enero por la tarde, cuando un UTV y una camioneta colisionaron en un sector de intensa circulación vehicular. El menor fue trasladado de urgencia al hospital local, donde permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado. Otras personas que viajaban en los vehículos también resultaron heridas y recibieron atención médica.

«El estado es delicado y las próximas horas son clave», señalaron fuentes médicas en los primeros partes difundidos tras el ingreso del niño al centro de salud.

El episodio volvió a poner bajo la lupa a La Frontera, un área frecuentada por turistas y aficionados a travesías 4×4. En medios y redes sociales reapareció la discusión sobre el estatus del lugar: si se trata de un predio privado o de un espacio donde el Estado debería tener mayor presencia y regulación. Aunque no existe una definición oficial unificada, lo cierto es que la zona carece de controles permanentes, señalización clara y normas específicas de circulación.

En ese contexto, también se sumó al debate la reciente inauguración de una estación de servicio móvil de YPF en Pinamar, impulsada junto al municipio para atender la alta demanda de combustible durante la temporada. Si bien desde la empresa se explicó que el objetivo es evitar largos desplazamientos y ordenar el abastecimiento, algunos sectores plantean que esta infraestructura podría interpretarse como un respaldo indirecto a la circulación de vehículos en áreas como La Frontera. Hasta el momento, no hubo pronunciamientos oficiales que vinculen ambas situaciones.

Mientras la investigación judicial avanza para determinar responsabilidades en el accidente, el foco permanece puesto en la salud del niño. El caso reavivó el reclamo por mayores medidas de prevención en una zona donde, año tras año, se registran episodios graves.

Accidentes fatales registrados en La Frontera (últimos años)

2018 : un joven murió tras volcar con un cuatriciclo en un sector de médanos.

: un joven murió tras volcar con un cuatriciclo en un sector de médanos. 2020 : un turista falleció luego de chocar con una camioneta durante una travesía 4×4.

: un turista falleció luego de chocar con una camioneta durante una travesía 4×4. 2022 : un motociclista perdió la vida tras impactar contra otro vehículo en la zona.

: un motociclista perdió la vida tras impactar contra otro vehículo en la zona. 2024: un hombre murió aplastado por su propio UTV tras una maniobra en arena blanda.

Estos antecedentes vuelven a instalar el debate sobre la seguridad, el control y la responsabilidad en un espacio donde conviven turismo, recreación y riesgo.

