14 de enero de 2026

El verano en la feliz | «Mar del Plata está muy tranquila»

15 horas atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, la periodista marplatense Natalia Duhalde brindó un balance sobre el desarrollo de la temporada turística en Mar del Plata durante lo que va del mes de enero. Según los datos suministrados por la cronista, la ciudad registra actualmente un 65% de ocupación, cifra que refleja el nivel de actividad en el sector hotelero y extrahotelero de la localidad balnearia en esta primera parte del año.

Durante su intervención radial, Duhalde analizó el clima que se vive en los principales puntos de atracción y afirmó que «Mar del Plata está muy tranquila».

La periodista destacó que, pese al porcentaje de plazas ocupadas, se percibe un ritmo pausado en la ciudad, marcando una dinámica particular para este inicio de temporada en comparación con veranos anteriores.

Los detalles:

