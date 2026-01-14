Axel Kicillof realizará este miércoles un encuentro con sectores productivos en Mar de Ajó. No se detallaron oradores ni pareceres municipales.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, continúa este miércoles 14 de enero su agenda de recorridas de verano por la Costa Atlántica, con una actividad prevista para las 13 hs en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó dirigida a representantes de distintos sectores productivos locales.

La convocatoria fue confirmada en la agenda oficial de actividades del mandatario bonaerense, quien retoma la gestión tras la presentación del programa Escuelas Abiertas en Verano 2026 en Miramar el lunes pasado. Según consignan medios provinciales, al encuentro en Mar de Ajó fueron invitados empresarios, comerciantes y referentes del turismo y la producción local, y se espera la presencia del intendente Juan de Jesús y del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.

Hasta el momento no se han difundido oficialmente los nombres de los oradores que representarán a cada sector ni los temas específicos que plantearán ante el gobernador durante la reunión. En medios locales tampoco circulan datos verificables sobre los pareceres que cada sector traerá a la mesa, aunque trascendió que la convocatoria apunta a abarcar problemáticas vinculadas al turismo, la producción y el comercio de la región.

Tras esa actividad, la agenda de Kicillof continuará en Villa Gesell con la primera Conferencia de Verano de la temporada, una modalidad de presentación pública de datos y proyecciones que el gobierno bonaerense mantiene a lo largo de enero y febrero en distintos destinos turísticos.

La recorrida por la costa bonaerense forma parte de un esquema que alterna encuentros productivos con conferencias abiertas, con el objetivo declarado por la Gobernación de monitorear la actividad estival y mantener contacto con referentes territoriales.

El ciclo de verano también ocurre mientras el peronismo bonaerense se prepara para las elecciones internas del PJ provinciano, previstas para marzo, y en ese marco la presencia de autoridades y actores locales en distintos municipios adquiere relevancia política y comunicativa.

