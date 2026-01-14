Alertan por la circulación de una nueva variante de la Gripe H3N2

El doctor Hernán Martín (Matr. Prof. 96571) alertó en Radio Noticias sobre la circulación de una nueva variante de la gripe H3N2, una cepa de influenza tipo A proveniente de Europa que ya registra casos iniciales en Argentina.

El profesional explicó que este virus presenta mutaciones en sus proteínas superficiales que le permiten evadir mejor las defensas del organismo, provocando cuadros clínicos más intensos con procesos febriles superiores a los 38 grados, dolores musculares y una tos que persiste durante más tiempo en comparación con variantes anteriores.

Durante la columna de salud, el médico clínico detalló que el pico de contagios se espera a partir de marzo con el inicio del ciclo lectivo y el regreso a la actividad laboral, dado que el virus se disemina rápidamente por vía respiratoria en espacios concurridos.

Como medidas preventivas, el Dr. Martín recomendó mantener el lavado de manos, el uso de barbijo ante síntomas respiratorios y, fundamentalmente, esperar a la campaña de inmunización de marzo para aplicarse la vacuna específica de esta nueva cepa, advirtiendo que las dosis actuales aún no están disponibles en farmacias con la composición necesaria para este subclado.

Los detalles:

