Catamarca | Se viene la 46º Fiesta de La Reina de Yokavil en Santa María

La ciudad de Santa María, en Catamarca, se prepara para celebrar la 46º edición de la Fiesta Nacional de la Reina del Yokavil, que se llevará a cabo durante los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero de 2026.

Este emblemático festival de los Valles Calchaquíes contará con una imponente cartelera artística que incluye figuras de renombre como Abel Pintos, Chaqueño Palavecino, Los Kjarkas, La K’onga, Los Tekis y Sergio Galleguillo, atrayendo a miles de turistas y residentes en una de las festividades más importantes del norte argentino.

Sobre la organización y los pormenores del evento, brindó detalles en Radio Noticias el secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura de la Municipalidad de Santa María, Hugo Ruiz.

