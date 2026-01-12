La Costa ofrece actividades deportivas gratuitas en la playa durante el verano. Yoga, fútbol, vóley, zumba y más en varias localidades del distrito.

Durante esta temporada de verano, el Partido de La Costa ofrece una amplia variedad de actividades deportivas en la playa, pensadas para todas las edades y totalmente gratuitas. Las propuestas están disponibles de miércoles a domingos, por la mañana y en algunos casos también por la tarde, en diferentes localidades del distrito.

Se trata de actividades de acceso libre, orientadas a la recreación, la salud y el disfrute al aire libre. Las jornadas se desarrollan con la coordinación de personal especializado y promueven la participación comunitaria sin necesidad de inscripción previa.

Cronograma por localidad

SAN CLEMENTE

📍 Balneario El Edén (Av. Costanera y Av. II)

🕗 De 8.00 a 11.00

Actividades físicas

Caminatas

Fútbol

Recreación

Tejo

Vóley

SANTA TERESITA

📍 Calle 46 y playa

🕗 De 8.00 a 11.00

Fútbol

Footgolf

Gimnasia para adultos

Newcom

Tejo

Tenis

Recreación

Vóley

SAN BERNARDO

📍 Parador Municipal (Av. Costanera entre Zuviría y Hernández)

🕗 De 8.00 a 11.00

Yoga

MAR DE AJÓ

📍 Centro de Deportes de Playa (Moreno y playa)

🕗 De 8.00 a 11.00

Aerolatino

Caminatas

Kayak

Recreación

Tejo

Vóley

Zumba

🕓 De 16.00 a 19.00

Aerolatino

Caminatas

Fútbol

Recreación

Vóley

Zumba

