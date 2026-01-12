Durante esta temporada de verano, el Partido de La Costa ofrece una amplia variedad de actividades deportivas en la playa, pensadas para todas las edades y totalmente gratuitas. Las propuestas están disponibles de miércoles a domingos, por la mañana y en algunos casos también por la tarde, en diferentes localidades del distrito.
Se trata de actividades de acceso libre, orientadas a la recreación, la salud y el disfrute al aire libre. Las jornadas se desarrollan con la coordinación de personal especializado y promueven la participación comunitaria sin necesidad de inscripción previa.
Cronograma por localidad
SAN CLEMENTE
📍 Balneario El Edén (Av. Costanera y Av. II)
🕗 De 8.00 a 11.00
- Actividades físicas
- Caminatas
- Fútbol
- Recreación
- Tejo
- Vóley
SANTA TERESITA
📍 Calle 46 y playa
🕗 De 8.00 a 11.00
- Fútbol
- Footgolf
- Gimnasia para adultos
- Newcom
- Tejo
- Tenis
- Recreación
- Vóley
SAN BERNARDO
📍 Parador Municipal (Av. Costanera entre Zuviría y Hernández)
🕗 De 8.00 a 11.00
- Yoga
MAR DE AJÓ
📍 Centro de Deportes de Playa (Moreno y playa)
🕗 De 8.00 a 11.00
- Aerolatino
- Caminatas
- Kayak
- Recreación
- Tejo
- Vóley
- Zumba
🕓 De 16.00 a 19.00
- Aerolatino
- Caminatas
- Fútbol
- Recreación
- Vóley
- Zumba