ARBA anunció descuentos de hasta el 15% por pago anual y 10% por cuotas en impuestos patrimoniales 2026. Incluye automotores e inmobiliario.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó los descuentos y bonificaciones previstos para los impuestos patrimoniales durante este año. Las y los contribuyentes que no tengan deudas y realicen el pago dentro de los plazos establecidos podrán acceder a hasta un 15% de descuento si eligen la modalidad de pago anual. En tanto, quienes opten por abonar en cuotas, podrán obtener un 10% de bonificación.

Los beneficios alcanzan a los siguientes tributos:

Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural

Impuesto Inmobiliario Complementario

Impuesto a los Automotores

Impuesto a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación

Desde ARBA destacaron que los descuentos aplican con todos los medios de pago habilitados.

Además, se recordó que quienes tengan deudas vigentes pueden acceder a planes de pago flexibles, diseñados para ajustarse a diferentes situaciones. “Buscamos facilitar que cada contribuyente pueda regularizar su situación sin perder los beneficios por buen cumplimiento”, indicaron desde el organismo.

Para más información sobre los planes y formas de pago disponibles, se puede consultar el sitio oficial de ARBA: arba.gob.ar

