Patricia Bullrich se reunió con empresarios marplatenses para debatir la reforma laboral. Destacaron avances sobre juicios laborales y empleo pyme.

En el marco de su visita a Mar del Plata, la senadora nacional Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) mantuvo un encuentro con cámaras empresarias locales para intercambiar opiniones sobre el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional.

La reunión se desarrolló con representantes de los sectores textil, gastronómico, hotelero, balnearios y recreación. También participaron la senadora provincial Cecilia Martínez y la diputada bonaerense Sofía Pomponio.

Según explicó Guillermo Fasano, presidente de la Cámara Textil, el encuentro permitió que la legisladora “escuche las inquietudes del sector privado” y abrió un “canal de diálogo con el equipo de asesores que trabaja en la redacción del proyecto de ley”.

Desde el empresariado, destacaron aspectos del proyecto como los cambios para reducir lo que describieron como “la industria del juicio laboral”, lo cual —según señalaron— afecta de forma directa a la generación de empleo, especialmente en el sector pyme.

“La ley afronta con mucha fuerza la industria del juicio laboral. En mi opinión, la reforma es muy buena en ese apartado. Además, le da previsibilidad al sector privado para contratar gente, porque acota la indemnización a un mes de sueldo por año de trabajo”, manifestó Fasano en declaraciones al diario La Capital.

Otros puntos que recibieron una valoración positiva fueron las sanciones por bloqueos o tomas de fábricas, así como la prioridad de los convenios colectivos por empresa por sobre los convenios generales.

“En el esquema actual, como empresas tenemos muchas dificultades para contratar personal y encuadrarlo”, agregó Fasano.

Además, durante el encuentro, los empresarios plantearon dudas sobre la posible baja tributaria para el sector y el diseño de un eventual régimen de blanqueo para empleadores con personal no registrado.

Finalizado el encuentro, Bullrich compartió un mensaje en sus redes sociales: “Historias distintas, un problema común: juicios que funden, costos de contratación distorsionados, informalidad. La reforma laboral trae soluciones reales. No mágicas, concretas. Necesitamos un país que genere trabajo, con reglas claras y orden”.

La reunión se realizó en la zona de Varese, como parte de la agenda política de verano de la senadora en la costa atlántica.

