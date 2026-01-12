Rubén Dusso encabezó en La Costa la apertura de la agenda “Catamarca en la Costa”, con convenios y propuestas productivas y culturales.

El vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, encabezó el inicio de una misión institucional y productiva en el Partido de La Costa, en el marco del programa “Catamarca en La Costa”, una iniciativa que busca fortalecer el intercambio cultural, turístico y comercial entre ambas regiones.

La jornada inaugural se llevó a cabo en el Palacio Municipal de Mar del Tuyú, donde Dusso fue recibido por el intendente costero Juan de Jesús. Durante el acto se firmaron convenios de cooperación, con el objetivo de consolidar una agenda conjunta que fomente la promoción de productos regionales, la integración cultural y el desarrollo productivo.

La comitiva catamarqueña estuvo integrada por el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos; el subsecretario de Coordinación y Técnica del Senado, Julio Macedo; y el director de Juventud del Senado, Mariano Salas, entre otros funcionarios e intendentes provinciales.

«La concreción de estas alianzas es clave para abrir nuevas ventanas de crecimiento para Catamarca en los principales puntos turísticos del país», expresó Dusso en sus redes sociales tras el encuentro.

Desde el Senado de Catamarca también compartieron un resumen de la jornada: “Durante la actividad se avanzó en la firma de convenios de colaboración y en acciones destinadas a fortalecer la presencia de productos y expresiones culturales catamarqueñas en la Costa Atlántica, consolidando vínculos que promueven el desarrollo productivo, el trabajo y la integración entre regiones”.

La agenda incluyó además actividades culturales abiertas al público en San Bernardo, donde turistas y vecinos participaron de degustaciones de vinos de altura, espectáculos musicales, muestras de artesanías y presentaciones de artistas de la provincia.

