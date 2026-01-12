La Costa | Inspecciones laborales en el sector gastronómico

Se están llevando adelante inspecciones en diversos comercios gastronómicos con el objetivo de detectar irregularidades relacionadas con la presencia de trabajadores no registrados. Este operativo de fiscalización busca verificar que los establecimientos cumplan con las normativas laborales vigentes, enfocándose en regularizar la situación de los empleados que se encuentran desempeñando tareas fuera de los marcos legales durante el desarrollo de la actual temporada estival.

Sobre el despliegue de estas tareas habló en Radio Noticias el secretario de Finanzas de UTHGRA, Martín Manzolini, quien se encuentra a cargo del operativo. Durante la comunicación, el referente gremial brindó detalles sobre la modalidad de las inspecciones realizadas en los locales del distrito y destacó la importancia de estas acciones conjuntas para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y la correcta registración de los trabajadores del rubro.

