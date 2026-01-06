El diario Opinión de La Costa publicó recientemente una nota editorial titulada “Un show para la ciudad, el silencio para el Estadio de La Costa”, en la que cuestiona la falta de programación cultural y artística en el moderno predio local. El texto resalta un fuerte contraste entre la inactividad de este escenario del distrito y el despliegue de eventos gratuitos que Billboard Argentina impulsa en la Ciudad de Buenos Aires durante este verano, señalando la disparidad en la oferta de espectáculos de gran magnitud.

Sobre este planteo, se estableció comunicación en Radio Noticias con Mariano Bobryk, director del diario Opinión, quien profundizó en los argumentos de la editorial.

Durante la entrevista, Bobryk analizó la situación de la infraestructura del Estadio de La Costa y la necesidad de contar con una agenda que aproveche dicho espacio, comparando la realidad regional con las iniciativas culturales que se desarrollan simultáneamente en la capital del país.

Tienen que salir a explicar porque cancelan los shows, destacó el periodista. Dale play:

Compartir