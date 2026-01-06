Un desborde cloacal causó el corte total de la Ruta 11 entre Pinamar y Ostende. Afectó el tránsito y generó fuertes olores.

Un grave derrame cloacal provocó este lunes el corte total de la Ruta Provincial 11, en el tramo que conecta a las localidades de Pinamar y Ostende, generando demoras, complicaciones para automovilistas y fuertes olores en la zona.

El episodio comenzó durante la madrugada, alrededor de las 4, cuando un caño del sistema cloacal colapsó y provocó el desborde de líquidos en cercanías del kilómetro 395, a pocos metros de la rotonda de Pinamar. Según confirmaron desde la Municipalidad de Pinamar, la zona más afectada fue entre los kilómetros 393 y 396, y se trata de un sector clave para el tránsito turístico.

Corte total, desvíos y operativo vial

La empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) informó que el tránsito fue interrumpido en ambos sentidos y que se implementaron desvíos en el kilómetro 398, con desvío hacia Valeria del Mar para quienes se dirigían a CABA.

«Pedimos circular con precaución y respetar las indicaciones del personal vial», señalaron desde AUBASA.

Además, se desplegó un operativo de seguridad para ordenar el tránsito y evitar incidentes. Los accesos internos de Pinamar no se vieron afectados, y el tránsito urbano funcionó con normalidad.

El derrame también afectó a un hipermercado cercano, que debió cerrar sus puertas por la acumulación de efluentes cloacales en el ingreso. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron cómo el agua contaminada cubría parte de la calzada.

Origen del problema y responsabilidades

De acuerdo al comunicado oficial del municipio, la ruptura del caño generó que los líquidos no pudieran seguir su curso habitual, desbordando hacia la ruta. La Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Limitada (CALP) fue señalada como responsable operativa del sistema.

«La cooperativa fue intimada a recomponer las condiciones del sector en un plazo de 24 horas y a garantizar que no se afecte a turistas ni residentes», indicaron desde el municipio.

Además, se solicitó:

Redirigir los efluentes a lagunas más alejadas.

Realizar una limpieza integral de las zonas afectadas.

Cumplir con el plan de mantenimiento anual vigente desde 2022.

Antecedentes en la zona

No es la primera vez que un incidente de este tipo ocurre en Pinamar. En abril de 2024, ya se había denunciado un derrame similar vinculado al colapso de terraplenes operados por CALP. También en febrero de 2011 se registró una rotura en un caño de impulsión, lo que obligó a ejecutar tareas de emergencia.

Estos episodios reavivan el debate sobre el estado del sistema cloacal en zonas clave de acceso, especialmente durante la temporada alta. Desde distintos sectores remarcan la necesidad de obras de infraestructura que garanticen el funcionamiento seguro y sostenido del servicio.

