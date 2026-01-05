5 de enero de 2026

Radio de La Costa cumplió 43 | «Tenemos una misión que no la dejamos de cumplir nunca»

Radio de La Costa cumplió hace pocos días 43 años. La emisora de Santa Teresita, que puede escucharse a través de FM 100.3, fue establecida el 2 de enero de 1983 en la zona sur del distrito.

Desde hace más de cuatro décadas, Radio de La Costa brinda información sobre acontecimientos y noticias del Partido de La Costa y de la región y en este marco su fundador, Ricardo Gimenez, comentó a Radio Noticias:

Tenemos una misión que no la dejamos de cumplir nunca.

Los detalles:

