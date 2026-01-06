San Bernardo | Cartelera de la Comedia Municipal con propuestas para los más chicos

La Comedia Municipal de Teatro del Partido de La Costa ya estrenó su cartelera para la temporada de verano 2026. En este marco, el elenco dirigido por Alejandro Cacciabue presentará cinco obras, con funciones de miércoles a domingo que tendrán entrada libre y gratuita en el Espacio Multicultural de San Bernardo (San Juan 2834) y con propuestas para los más chicos.

Cabe destacar que las obras son aptas para todo público con la excepción de «La señora Macbeth», destinada a espectadores mayores de 13 años de edad. Todas las funciones comenzarán a las 22.30.

Escucha la comunicación con Angie Rodríguez, Directora de Teatro Infantil de la Comedia Municipal en RN.

Dale play:

Cartelera:

MIÉRCOLES

«El amor en tiempo de tango»

JUEVES

«La señora Macbeth» (de Griselda Gambaro) – Solo apta para mayores de 13 años

VIERNES

«Milonga La Argentina»

SÁBADO

«Son mentiras impiadosas»

DOMINGO

«Derechos torcidos» (comedia musical infantil de Hugo Midón con música de Carlos Gianni)

Compartir