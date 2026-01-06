Lanzan una rifa solidaria para financiar los viajes de las soberanas de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia a eventos del país

La Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia lanzó una rifa solidaria con premios instantáneos, con el objetivo de recaudar fondos que permitan acompañar los viajes de las soberanas a distintas fiestas populares y eventos culturales a lo largo del país.

La iniciativa cuenta con la colaboración de comerciantes y emprendedores locales, quienes aportaron premios para hacer posible esta acción solidaria, orientada a sostener y fortalecer la presencia institucional de la Fiesta en celebraciones nacionales y provinciales.

En ese marco, durante esta semana, las soberanas de la 41° Fiesta Nacional del Sol y la Familia se encuentran recorriendo la peatonal de San Bernardo, dialogando con vecinos y visitantes, difundiendo la propuesta y ofreciendo los números de la rifa. El objetivo es reforzar el vínculo con la comunidad y sumar acompañamiento para los próximos compromisos de representación.

Gracias a esta rifa, la Fiesta Nacional del Sol y la Familia podrá iniciar el año 2026 participando en los siguientes eventos, representando a San Bernardo y al Partido de La Costa:

Festival Nacional de la Papa – Villa Dolores, Córdoba (9 al 11 de enero)

– Villa Dolores, Córdoba (9 al 11 de enero) Fiesta Provincial del Caballo Criollo – Labardén (9 al 11 de enero)

– Labardén (9 al 11 de enero) 22° Festival Nacional de Doma y Folclore – Olavarría (13 al 15 de febrero)

Desde la organización destacaron la importancia del acompañamiento comunitario para continuar promoviendo la identidad cultural y turística de la región en distintos puntos del país.

Quienes deseen donar premios o adquirir un número de la rifa solidaria pueden comunicarse al 2257-613758 (Manuela) o al 2257-521037 (Leandro).

