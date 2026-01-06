El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela atraviesa su punto de mayor tensión internacional tras la reciente operación militar ordenada por Donald Trump, que resultó en la captura y traslado de Nicolás Maduro a territorio estadounidense.

Este suceso ha reconfigurado el panorama mundial, generando reacciones divergentes entre las potencias globales y situando a la región en el centro de una disputa geopolítica sin precedentes.

Sobre este complejo panorama, dialogó en «La Primera Mañana» de Radio Noticias el analista internacional Alejandro Laurnagaray de Urquiza. Durante la entrevista, el especialista sostuvo que «Venezuela está en el medio de una guerra híbrida», explicando que el conflicto no se limita a una acción militar directa, sino que involucra presiones económicas, disputas por recursos naturales y una fuerte batalla narrativa.

Trump abiertamente dijo que le importa el petroleo y no la democracia, destacó. Dale play:





Compartir