El analista internacional Juan Venturino brindó un pormenorizado análisis sobre la escalada del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, centrado en la reciente detención de Nicolás Maduro por disposición de la administración de Donald Trump. Durante su intervención en Radio Noticias, Venturino examinó las repercusiones globales de la captura y el traslado del mandatario venezolano a territorio estadounidense para enfrentar procesos judiciales, en lo que representa un punto de inflexión sin precedentes en las relaciones internacionales de la región.

Respecto al accionar de los Estados Unidos en este operativo, el especialista expresó una visión sumamente crítica, afirmando que «son poderes imperiales avasallando el mundo».

A través de sus declaraciones, Venturino cuestionó la naturaleza de la intervención y el impacto que este tipo de maniobras ejercen sobre la soberanía de las naciones y el orden jurídico internacional.

