San Bernardo celebró sus 82 años

Se llevó adelante un encuentro en la Vereda Alta de la localidad de San Bernardo en el cual se celebraron los 82 años de la ciudad. La jornada reunió a vecinas, vecinos, familias y visitantes con el objetivo de poner en valor la memoria colectiva y rendir homenaje a quienes fueron protagonistas de los primeros años del balneario.

Del festejo de los 82 años de la localidad, que se fundó el 4 de enero de 1944, participaron los pioneros Enrique Parra y Antonio Dorigoni, acompañados por sus familias, junto a referentes de distintas instituciones locales y autoridades municipales que compartieron la celebración.

También estuvieron presentes el Padre Maximiliano Turri, el flamante responsable de la Unidad de Gestión de San Bernardo, Cristian Castelo, y el presidente de la Asociación de Fomento San Bernardo, Gastón Reynoso quien marcó a Radio Noticias:

Fue una fiesta muy linda, hubo un marco de personas muy importante.

