5 de enero de 2026

Juventudes al Frente | Actividades gratuitas en el Parador Municipal de San Bernardo

7 horas atrás 0

Se puso en marcha la propuesta «Juventudes al frente», que ofrece diversas actividades gratuitas todos los días en las instalaciones del Parador Municipal de San Bernardo.

Esta iniciativa está diseñada para brindar un espacio de recreación y participación constante para los jóvenes durante esta temporada, garantizando el acceso libre a diferentes propuestas en el marco del parador local como punto de encuentro en la costa.

Para conocer el detalle del cronograma y los objetivos de este programa, se estableció comunicación con Braian Rojas, del área de Juventudes de la Municipalidad del Partido de La Costa, en Radio Noticias.

Durante la entrevista, Rojas explicó el funcionamiento de las actividades diarias en San Bernardo y resaltó la importancia de generar estos espacios de integración para la juventud en el frente costero del distrito.

Los detalles:

Compartir

Más historias

radio de la costa

Radio de La Costa cumplió 43 | «Tenemos una misión que no la dejamos de cumplir nunca»

9 minutos atrás 0
san bernardo

San Bernardo celebró sus 82 años

2 horas atrás 0
trump

«Son poderes imperiales avasallando el mundo»

4 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

radio de la costa

Radio de La Costa cumplió 43 | «Tenemos una misión que no la dejamos de cumplir nunca»

9 minutos atrás 0
san bernardo

San Bernardo celebró sus 82 años

2 horas atrás 0
trump

«Son poderes imperiales avasallando el mundo»

4 horas atrás 0
juventudes al frente

Juventudes al Frente | Actividades gratuitas en el Parador Municipal de San Bernardo

7 horas atrás 0
image - 2026-01-05T090826.405

Críticas al Estadio de La Costa y señales de reactivación

13 horas atrás 0