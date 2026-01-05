Juventudes al Frente | Actividades gratuitas en el Parador Municipal de San Bernardo

Se puso en marcha la propuesta «Juventudes al frente», que ofrece diversas actividades gratuitas todos los días en las instalaciones del Parador Municipal de San Bernardo.

Esta iniciativa está diseñada para brindar un espacio de recreación y participación constante para los jóvenes durante esta temporada, garantizando el acceso libre a diferentes propuestas en el marco del parador local como punto de encuentro en la costa.

Para conocer el detalle del cronograma y los objetivos de este programa, se estableció comunicación con Braian Rojas, del área de Juventudes de la Municipalidad del Partido de La Costa, en Radio Noticias.

Durante la entrevista, Rojas explicó el funcionamiento de las actividades diarias en San Bernardo y resaltó la importancia de generar estos espacios de integración para la juventud en el frente costero del distrito.

Los detalles:

Compartir