El diario Opinión cuestionó el silencio del Estadio de La Costa. Radio Noticias Web accedió a señales de reactivación para esta temporada.

El diario Opinión de La Costa publicó una nota editorial titulada “Un show para la ciudad, el silencio para el Estadio de La Costa”, en la que cuestiona la falta de programación cultural en el moderno predio ubicado en La Costa, en contraste con el despliegue de eventos gratuitos que Billboard Argentina impulsa en la Ciudad de Buenos Aires este verano.

“Mientras en Buenos Aires Billboard despliega su potencial con un show abierto y gratuito, aquí mantiene cerrado su propio estadio, sin programación ni acceso para el público”, expresa el medio, en un texto donde también señala el malestar en sectores locales que esperaban mayor actividad artística.

👉 Se puede leer la nota completa en: Opinión de La Costa

Frente a ese planteo, Radio Noticias Web tomó nota de algunos movimientos recientes por parte de la organización del estadio. En las últimas horas, se difundió a través de las redes oficiales del Estadio de La Costa un anuncio donde se confirma la devolución total del importe a quienes habían adquirido entradas para el show cancelado de Ulises Bueno. Además, se informó que ese público podrá asistir sin cargo a un próximo espectáculo.

También se confirmó que sí se llevará a cabo el show de El Chaqueño Palavecino, en el marco de un festival folklórico que aún no tiene fecha anunciada, pero que formará parte de la grilla veraniega.

En comunicación en estricto off, voceros vinculados al espacio señalaron que se está trabajando en una propuesta para esta temporada, aunque sin brindar precisiones sobre fechas o nombres.

Cabe recordar que este medio ya había informado en una nota anterior que la empresa responsable del estadio se encuentra en un proceso de reconfiguración operativa, tanto del predio como del equipo de producción. En ese contexto, trascendió que se incorporará a la gestión una figura con experiencia en la organización de eventos, radicada en el Partido de La Costa.

Por ahora, no hay confirmaciones públicas sobre una cartelera completa para el verano, pero algunos indicios empiezan a marcar un giro respecto al silencio señalado por el medio local.

