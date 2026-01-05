Peajes a la Costa: $7.000 por tramo desde enero

Desde enero, el cruce por Samborombón o Maipú cuesta $7.000 por auto. El aumento responde a un ajuste tarifario aplicado por AUBASA en rutas bonaerenses.

Desde el sábado 3 de enero, viajar en auto hacia la Costa Atlántica por la Ruta 2 cuesta $7.000 por peaje en Samborombón o Maipú. Lo mismo ocurre en la Ruta 11, en estaciones como La Huella, donde se aplica el mismo valor para vehículos de categoría 2 (autos particulares).

El aumento fue implementado por la empresa estatal AUBASA, que administra los corredores viales hacia la Costa y la Autopista Buenos Aires–La Plata. La suba impacta de lleno en los viajes de verano, especialmente en fines de semana y cambio de quincena.

Las nuevas tarifas fueron autorizadas por el Gobierno bonaerense luego de aplicar el Coeficiente de Variación Tarifaria, una fórmula que considera el aumento de costos operativos tomando en cuenta indicadores del INDEC como salarios, inflación y precios mayoristas.

En la Autopista Buenos Aires–La Plata, el valor del peaje en horarios pico para autos llega a $2.600 en estaciones como Hudson o Dock Sud, mientras que fuera de esos horarios el monto baja levemente.

Las tarifas varían según franja horaria, categoría del vehículo y si el pago se realiza con TelePASE, sistema que sigue ofreciendo descuentos para usuarios registrados.

Desde AUBASA informaron que “la actualización responde a la necesidad de garantizar el mantenimiento y funcionamiento de los corredores viales, manteniendo la operación durante la temporada alta de tránsito”.

Con estos valores, un viaje de ida y vuelta entre CABA y Mar del Plata puede superar los $20.000 solo en concepto de peajes, si se consideran todos los tramos.

