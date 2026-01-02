La exdiputada Marcela Passo fue designada Subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional en el Ministerio de Transporte bonaerense.

La exdiputada nacional Marcela Passo anunció oficialmente su incorporación al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, donde ocupará el cargo de Subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional. La confirmación llegó este lunes a través de un posteo en sus redes sociales, luego de la publicación del Decreto 3149/25 en el Boletín Oficial.

“Hoy se ha hecho oficial mi designación como Subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires”, escribió Passo en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con una imagen institucional del ministerio.

En el mismo mensaje, agradeció al titular de Transporte provincial, Martín Marinucci, y al gobernador Axel Kicillof por la confianza. También hizo una mención especial a su espacio político:

“Especialmente a mi referente y conductor político @sergiomassaok por darme siempre la posibilidad de enfrentar nuevos desafíos”, señaló.

Con esta designación, Passo vuelve a ocupar un cargo de gestión luego de finalizar su mandato en la Cámara de Diputados en 2025. Su llegada al ministerio se da en un contexto de reordenamiento dentro del peronismo bonaerense, donde el massismo busca consolidar lugares clave en el gabinete provincial.

Desde su nuevo rol, tendrá la tarea de coordinar políticas de transporte entre distintos niveles del Estado y jurisdicciones. La subsecretaría que ahora encabeza articula con municipios, Nación y organismos descentralizados en proyectos de movilidad y transporte público.

“Seguimos trabajando en equipo para los y las bonaerenses”, concluyó Passo en su publicación.

