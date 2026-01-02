Hoy es el día | «Capocha» Landeras vuelve a La Noche de Radio Noticias

Emiliano Landeras, periodista costero y conductor de Radio, vuelve esta jornada al aire de RN 105.7 para hacer La Noche en este verano 2026.

De esta manera, «Capocha» retorna a Radio Noticias luego de casi 3 años y habló en La Primera Mañana donde destacó:

A La Noche la hice los últimos 3 años que estuve, y era acompañar, entretener, seguir la agenda cultural, darle voz a los comerciantes (…) El programa necesita mucha participación del publico, el WhatsApp abierto, la gente diciendo lo que quiera decir, por lo menos en el formato que tengo pensado (…) Los esperamos desde las 21 y hasta las 12 de la noche, viernes, sábados y domingos.

