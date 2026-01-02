El PJ bonaerense definió su calendario electoral. Qué se vota, quiénes compiten y por qué importa para la democracia.

El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires avanza con la organización de sus elecciones internas, un proceso clave no solo para definir a sus autoridades, sino también para marcar el pulso de la política argentina en los próximos años.

Aunque muchos de estos movimientos suelen pasar desapercibidos para quienes no militan en partidos políticos, lo que ocurre dentro del PJ bonaerense —el partido con más afiliados y presencia territorial del país— tiene impacto directo en la vida política nacional.

1. ¿Qué fechas hay que tener en cuenta?

La Junta Electoral del PJ bonaerense aprobó un reglamento que fija el siguiente cronograma:

Fines de enero : exhibición de padrones.

: exhibición de padrones. 3 de febrero : vence el plazo para hacer observaciones a los padrones.

: vence el plazo para hacer observaciones a los padrones. 8 de febrero : último día para presentar listas de candidatos.

: último día para presentar listas de candidatos. 15 de marzo: fecha prevista para la elección interna.

Ese día se renovarán tanto las autoridades del Consejo Provincial del PJ como las de los 135 distritos de la provincia, incluido el Partido de La Costa.

Si solo se presenta una lista, no se realizará la votación y esa lista única será proclamada directamente, salvo que haya impugnaciones.

2. ¿Qué se disputa dentro del PJ?

Desde 2021, la conducción del PJ provincial está en manos de Máximo Kirchner, quien fue proclamado al frente de una lista única. Desde entonces no hubo competencia interna a nivel provincial, y solo en 11 municipios hubo más de una lista en 2022.

Este año puede ser diferente. El reglamento permite que haya internas si se presentan listas alternativas con el aval suficiente.

“Las candidaturas deberán ser avaladas por afiliados. Cada afiliado puede avalar solo una lista”, establece el reglamento.

“Para cargos provinciales, los avales deben representar al menos 5 secciones y el 50% de los distritos en cada una”, agrega.

También se aclara que los avales deben estar certificados por los apoderados partidarios y acompañados por una fotocopia del DNI del firmante.

En cuanto a los conflictos, el texto indica que los reclamos deberán resolverse primero dentro del partido, ante su Junta Electoral, antes de acudir a la Justicia Federal.

La pregunta central es si alguien enfrentará a Máximo Kirchner por la presidencia del PJ o si, una vez más, habrá lista única.

3. ¿Por qué este proceso es importante para todos, no solo para los afiliados?

Aunque se trate de una interna partidaria, este tipo de procesos tienen un peso específico en el funcionamiento de la democracia representativa. El PJ bonaerense es una pieza central del sistema político: gobierna la provincia más poblada del país y su estructura define buena parte de las estrategias electorales nacionales.

En los últimos años, creció la tendencia a votar “en contra de” más que “a favor de”. Muchas elecciones se definen por bronca o rechazo a una figura, en lugar de por respaldo a una propuesta.

La existencia de partidos políticos organizados, con internas abiertas y reglas claras, permite canalizar diferencias dentro de un marco institucional. En ese sentido, renovar autoridades, debatir liderazgos y garantizar participación interna son formas concretas de fortalecer la democracia, más allá del voto en una elección general.

