2 de enero de 2026

Inicio de la temporada 2026 y expectativas turísticas en La Costa | ¿Que dicen los números?

59 segundos atrás 0

Con el comienzo de la temporada 2026, se han dado a conocer los primeros balances sobre el movimiento turístico en el Partido de La Costa.

Según los registros oficiales, los números actuales se sitúan un 3 % por debajo de lo alcanzado durante diciembre de 2025, marcando la tendencia inicial para el sector en este arranque del periodo estival y sirviendo como base para las proyecciones de los próximos meses en el distrito.

Para analizar estas cifras y las perspectivas del sector, se estableció comunicación con Cristian Escudero, secretario de Turismo de la Municipalidad, en Radio Noticias.

Durante la entrevista, el funcionario brindó detalles sobre el comportamiento de la afluencia de visitantes y evaluó el impacto de este ligero descenso en comparación con el año anterior.

Dale play:

Compartir

Más historias

capocha

Hoy es el día | «Capocha» Landeras vuelve a La Noche de Radio Noticias

2 horas atrás 0
WhatsApp Image 2026-01-02 at 10.46.08

Marcela Passo se suma al Ministerio de Transporte bonaerense: fue designada Subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional

9 horas atrás 0
image - 2026-01-02T101501.952

El PJ bonaerense definió su calendario electoral interno: claves para entender qué se vota y por qué importa

10 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

playa 2024

Inicio de la temporada 2026 y expectativas turísticas en La Costa | ¿Que dicen los números?

59 segundos atrás 0
capocha

Hoy es el día | «Capocha» Landeras vuelve a La Noche de Radio Noticias

2 horas atrás 0
WhatsApp Image 2026-01-02 at 10.46.08

Marcela Passo se suma al Ministerio de Transporte bonaerense: fue designada Subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional

9 horas atrás 0
image - 2026-01-02T101501.952

El PJ bonaerense definió su calendario electoral interno: claves para entender qué se vota y por qué importa

10 horas atrás 0
AÑO NUEVO

Feliz 2026, les desea todo el equipo de Radio Noticias

2 días atrás 0