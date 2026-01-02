Inicio de la temporada 2026 y expectativas turísticas en La Costa | ¿Que dicen los números?

Con el comienzo de la temporada 2026, se han dado a conocer los primeros balances sobre el movimiento turístico en el Partido de La Costa.

Según los registros oficiales, los números actuales se sitúan un 3 % por debajo de lo alcanzado durante diciembre de 2025, marcando la tendencia inicial para el sector en este arranque del periodo estival y sirviendo como base para las proyecciones de los próximos meses en el distrito.

Para analizar estas cifras y las perspectivas del sector, se estableció comunicación con Cristian Escudero, secretario de Turismo de la Municipalidad, en Radio Noticias.

Durante la entrevista, el funcionario brindó detalles sobre el comportamiento de la afluencia de visitantes y evaluó el impacto de este ligero descenso en comparación con el año anterior.

