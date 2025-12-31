Se rindieron homenajes a Enrique Parra y Ángel Doljanín durante la Fiesta Nacional del Sol y la Familia en San Bernardo del Tuyú.

Durante la última edición de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia, se llevaron adelante dos homenajes que estuvieron vinculados con figuras reconocidas por su historia personal y su vínculo con la comunidad de San Bernardo del Tuyú.

El primero tuvo lugar el viernes por la noche y estuvo dedicado a Enrique Parra, conocido por haber sido el primer bebé varón nacido en San Bernardo y por su tradicional puesto de diarios en la Vereda Alta.

El homenaje incluyó la entrega de una maqueta del kiosco, un gesto que sorprendió a Parra sobre el escenario y que fue organizado junto a su familia.

Según se informó, lo convocaron con la excusa de asistir a la apertura del Ballet Municipal de La Costa y al espectáculo “Canillitas”, que se inspira justamente en su oficio de canillita.

El reconocimiento fue recibido por el público con aplausos y gestos de afecto.

El sábado fue el turno del homenaje a Ángel Doljanín, quien fue tesorero de la Comisión Organizadora de la fiesta entre los años 2002 y 2015.

En representación de la familia, su hermano Pablo Doljanín subió al escenario y expresó:

“Dentro de la tristeza de nuestra familia, se dice que tenemos una segunda vida cuando siguen hablando de nosotros después de que vamos a otro plano. Y de mi hermano siguen hablando todos sus amigos, sus amistades. Dejó una familia hermosa. Así que les agradecemos este silencio que hacen y el recordatorio para mi hermano. Gracias a la Fiesta del Sol, a la cual pertenecí durante 12 años, con mucho esfuerzo. Muchas gracias en nombre de toda la familia”.

Ambos reconocimientos fueron parte de la programación oficial de la fiesta que se desarrolla cada diciembre en San Bernardo.

