Desde el 2 de enero, Emiliano Landeras vuelve a Radio Noticias Web. Conduce los fines de semana de 21 a 00 con música, noticias y contacto con oyentes.

Arranca un nuevo año y con él llegan también las novedades a Radio Noticias Web. Este verano 2026 trae el esperado regreso de Emiliano Landeras, quien vuelve a la radio para acompañar las noches de los fines de semana, desde el viernes 2 de enero, de 21:00 a 00:00.

Luego de un breve receso, Landeras se suma nuevamente a la programación con la energía de siempre y la intención de compartir buena música, información y ese estilo propio que lo conectó con la audiencia en múltiples etapas anteriores de la emisora.

A lo largo de los años, Emiliano Landeras fue parte de varios momentos inolvidables de Radio Noticias, construyendo una relación cercana con los oyentes que hoy celebra su retorno.

La programación de enero 2026 propone un esquema centrado en la música y las noticias, mientras se van incorporando nuevas propuestas a medida que avance el mes. En este regreso, el conductor mantendrá abierta la comunicación con el público a través del número de WhatsApp 2257 61-3275, buscando volver a generar ese ida y vuelta que caracteriza las noches de la radio.

Aunque la información sobre su regreso se mantuvo en reserva mientras se definían algunos detalles, ya es oficial: Emiliano Landeras vuelve a la radio con todas las ganas y la experiencia de siempre.

Compartir