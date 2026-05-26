Miles de personas participaron de la Fiesta de la Torta Argentina en Dolores, con shows, folklore y el cierre de Lucas Sugo.

Dolores volvió a convertirse este fin de semana en uno de los grandes puntos de encuentro turístico y cultural de la provincia de Buenos Aires con una nueva edición de la Fiesta de la Torta Argentina, que reunió a miles de visitantes durante tres jornadas cargadas de música, gastronomía y tradición.

La celebración, que ya se consolidó como uno de los eventos populares más importantes de la región, tuvo su gran cierre este domingo con el show de Lucas Sugo, quien hizo cantar y bailar a una Plaza Castelli completamente colmada.

Una fiesta que crece cada año

Vecinos de Dolores, turistas y contingentes llegados desde distintos puntos de la provincia —incluyendo visitantes de la Costa Atlántica— participaron de la 12ª edición de una propuesta que combina identidad cultural, gastronomía y espectáculos gratuitos.

Durante todo el fin de semana, el movimiento turístico se hizo sentir en hoteles, gastronomía y comercios de la ciudad, en una fecha que además coincidió con los festejos patrios del 25 de Mayo.

El Pericón y la tradición

Uno de los momentos más emotivos de la jornada final fue el tradicional Pericón Nacional, donde más de 500 bailarines llenaron la plaza principal de color y folklore.

La postal patriótica volvió a transformarse en uno de los símbolos más fuertes de la fiesta y fue acompañada por vecinos y turistas que siguieron cada presentación desde temprano.

Además, las hermanas Monzani realizaron la clásica cocina en vivo de la Torta Argentina, continuando el legado de “Kirki”, referente histórica en la difusión de la receta típica dolorense.

Música y una Plaza Castelli repleta

El cierre musical quedó en manos de Lucas Sugo, uno de los artistas más esperados de la edición.

Con un show cargado de clásicos y ritmo popular, el cantante uruguayo logró una conexión permanente con el público y coronó una noche multitudinaria en el centro de Dolores.

También se presentaron Los de Salta, histórica agrupación folklórica con más de seis décadas de trayectoria, además de artistas locales y el Ballet Oficial de la fiesta.

Un evento que mueve turismo regional

La Fiesta de la Torta Argentina se convirtió en los últimos años en uno de los eventos turísticos más convocantes del interior bonaerense.

La cercanía de Dolores con localidades de la Costa Atlántica hace que muchos vecinos del Partido de La Costa elijan la propuesta como una escapada durante los fines de semana largos o fechas especiales.

Además del componente artístico y gastronómico, el evento genera un importante movimiento económico y posiciona a Dolores como uno de los polos culturales de la región.

Cobertura nacional y fuerte repercusión

La magnitud de la convocatoria también quedó reflejada en la presencia de medios nacionales y regionales que realizaron coberturas especiales desde la ciudad.

Canales de televisión, radios y plataformas digitales transmitieron en vivo parte de la celebración y destacaron el crecimiento sostenido que viene teniendo la fiesta.

El intendente Juan Pablo García señaló durante el evento: “Queremos que Dolores sea reconocida como la ciudad de la Torta Argentina del país”.

Compartir