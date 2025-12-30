30 de diciembre de 2025

Egresó la primera camada de la UNA en La Costa | «Fue una experiencia muy emocionante»

Se llevó a cabo la entrega de diplomas a la primera camada de egresados de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) en el Partido de La Costa. Este evento marca un hito para la educación del distrito, al celebrar la culminación de los estudios de los primeros profesionales formados bajo esta propuesta académica en la región. El acto representó un reconocimiento al esfuerzo de los estudiantes y al fortalecimiento de la oferta universitaria local.

Para referirse a este acontecimiento, se estableció comunicación con Amancay López, Secretaria de Educación de la Municipalidad del Partido de La Costa, en Radio Noticias.

Durante la entrevista, la funcionaria analizó el impacto de este logro institucional y manifestó que «fue una experiencia muy emocionante» presenciar la graduación.

