Con escapadas cortas, el feriado del 25 de Mayo movilizó a 1,4 millones de turistas

El quinto fin de semana largo del año cerró con 1.440.120 turistas recorriendo el país, lo que representa un crecimiento del 9,1% en la cantidad de viajeros en comparación con el mismo feriado de 2023 (que tuvo cuatro días). Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el impacto económico directo alcanzó los $339.880 millones, impulsado principalmente por el turismo regional de cercanía, las fiestas populares, el automovilismo y los concursos gastronómicos criollos.

Los números duros del fin de semana largo:

Gasto diario: El promedio por turista fue de $112.385 , marcando un aumento real del 18% frente a 2023 debido al peso del transporte en viajes más cortos.

El promedio por turista fue de , marcando un aumento real del 18% frente a 2023 debido al peso del transporte en viajes más cortos. Estadía: Promedió las 2,1 noches . El gasto total consolidado fue un 9,9% menor al de 2023 por haber tenido un día menos de duración.

Promedió las . El gasto total consolidado fue un 9,9% menor al de 2023 por haber tenido un día menos de duración. Acumulado 2026: En los cinco fines de semana largos del año ya viajaron más de 9,3 millones de turistas, un 27,7% más que en el mismo período de 2025 , con un gasto total de $2,6 billones.

En los cinco fines de semana largos del año ya viajaron más de 9,3 millones de turistas, un , con un gasto total de $2,6 billones. Récord aéreo: Aerolíneas Argentinas transportó a más de 147.000 pasajeros, de los cuales 115.000 realizaron vuelos de cabotaje.

Aerolíneas Argentinas transportó a más de 147.000 pasajeros, de los cuales 115.000 realizaron vuelos de cabotaje. Efecto local: En la Provincia de Buenos Aires, Mar del Plata y el Partido de La Costa (con agendas unificadas y peñas tradicionales) registraron una ocupación hotelera moderada cercana al 50%, traccionada por el turismo espontáneo del AMBA.

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