En San Clemente, el distrito celebró el 216º aniversario de la Revolución de Mayo

El Partido de La Costa celebró el 216º aniversario de la Revolución de Mayo en la Plaza Pereira de San Clemente. El acto central fue encabezado por el intendente Juan de Jesús, quien estuvo acompañado por autoridades municipales, representantes de instituciones, estudiantes, productores y vecinas y vecinos en general.

La jornada comenzó por la mañana con el izamiento de la Bandera Nacional. A partir del mediodía, tras la apertura del patio gastronómico, comenzaron a desarrollarse diversas expresiones artísticas y culturales sobre el escenario, seguidas con gran interés por el público presente. La plaza se dispuso como epicentro para el arte local, el encuentro en comunidad, la expresión de los vecinos y la propuesta de las instituciones y la producción costera.

En la apertura del acto protocolar, el padre Julio Aguiar bendijo el encuentro y convocó a «vivir la verdadera fraternidad». También invitó a participar de la «construcción de la paz» y resaltó el deseo de forjar una nación «cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común».

Luego tomó la palabra la vecina sanclementina y presidenta del Consejo Escolar de La Costa, Candela López, quien realizó un repaso histórico de la Revolución de Mayo y señaló: «La plaza fue motor de fuerza, esperanza y sueños compartidos, de identidad y una cultura propia que debemos honrar, transmitir generacionalmente y cuidar como patrimonio de nuestro país».

«Hoy tenemos el enorme desafío de defender y respetar las instituciones que tanto costaron conseguir. Los tiempos actuales nos convocan a volver a encontrarnos, a reunirnos, dialogar y debatir ideas frente a un mundo atravesado por las pantallas, lo efímero, lo inmediato y, tristemente, el odio», consideró López.

De Jesús y un llamado a construir una nación «verdaderamente libre, soberana e independiente»

El cierre estuvo a cargo del intendente Juan de Jesús. El mandatario propuso repensar los acontecimientos de 1810 para volver a concientizar sobre «cuáles fueron los valores que llevaron a la Revolución de Mayo, valores que también tenemos que traerlos a interpretar las circunstancias del día de hoy».

«Más allá de lo que piense cada uno, nos queda el deber de cumplir esos anhelos y ese deseo de autodeterminación», subrayó el jefe comunal. En otro tramo de su discurso, De Jesús pidió «no quedar atados a la manipulación de nuestras subjetividades, a merced de intereses extraños que desnaturalizan el sentido de nación».

«Los invito a que podamos encontrar como pueblo los caminos que nos permitan ser parte de una nación verdaderamente libre, soberana e independiente», concluyó el intendente costero.

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