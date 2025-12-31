Regresa «Arte en el Bosque» a Costa del Este

La propuesta cultural «Arte en el Bosque» regresa a Costa del Este con una nueva exposición a cargo del artista Abel Acevedo, quien presentará su serie de grabados titulada «12 Besos». El evento se llevará a cabo el próximo sábado 10 de enero a las 20:00 hs en la Casa Taller.

La muestra tendrá lugar en la calle Las Gardenias 673 y será de entrada libre y gratuita para toda la comunidad y los visitantes que se encuentren en el distrito.

Esta iniciativa representa una excelente oportunidad para disfrutar del arte local en un ambiente íntimo y creativo.

Esto decía desde la organización, Maridel Cano a Radio Noticias. Dale play:

