El Honorable Concejo Deliberante del Partido de La Costa aprobó el Presupuesto Municipal y la Ordenanza Impositiva para el ejercicio 2026. En un contexto nacional de restricción económica y menor presencia del Estado nacional, el presupuesto establece una prioridad clara: garantizar el funcionamiento diario de los servicios esenciales en todo el distrito.

El presupuesto asciende a $97.000 millones, de los cuales el 50,35 % corresponde a recursos propios generados localmente. El resto proviene de la Provincia, a través del esquema de coparticipación. Esto marca un equilibrio entre el aporte provincial y la capacidad del municipio para sostener áreas clave como salud, educación y políticas de cuidado social.

Inversión en personal y servicios

Uno de los ejes del presupuesto es la inversión en el personal municipal, que representa el 42,5 % del total asignado. Durante 2025, las y los trabajadores municipales recibieron un incremento salarial acumulado del 82 %, mientras que la inflación anual fue del 24,9 %. Esto permitió mantener el poder adquisitivo y asegurar la continuidad de los servicios públicos (afirmaron las fuentes consultadas).

Más del 43 % del presupuesto total está destinado al cuidado integral de las personas. La salud concentra el 32 %, y las políticas sociales, educativas y deportivas el 11,5 %. Hospitales, escuelas, polideportivos y natatorios continúan en funcionamiento como parte de una política que prioriza la atención, la prevención y el acompañamiento social en las distintas localidades del distrito.

Ordenanza Impositiva 2026

La aprobación del presupuesto se dio en paralelo con la Ordenanza Impositiva, basada en criterios de organización y sostenibilidad financiera. Se dispuso una actualización promedio del 32 % en la Tasa de Servicios Generales, en línea con la inflación estimada.

Esta tasa representa el 75 % de los recursos propios del Municipio y sostiene los servicios cotidianos que se brindan a más de 100 mil vecinos y vecinas durante todo el año.

En contraste, la recaudación asociada a la actividad comercial alcanza apenas el 1,19 % de los recursos municipales. Además, la cobrabilidad general promedio es del 33,36 %, con variaciones según localidad. Estos indicadores permiten sostener que no hay un aumento de presión tributaria sobre el comercio, y que la política fiscal mantiene el foco en el sostenimiento de los servicios esenciales y el acompañamiento al contribuyente.

