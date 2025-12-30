Cierre de año en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó con presentaciones en vivo

El Espacio Multicultural de Mar de Ajó celebró el 28 de diciembre, el cierre de sus actividades anuales con un gran espectáculo artístico.

La jornada incluyó las presentaciones de orquestas, un dúo de guitarras y la muestra del taller de canto avanzado, ofreciendo una propuesta variada que puso en valor el trabajo realizado durante todo el ciclo.

El evento sirvió como punto de encuentro para la comunidad en una gala que destacó la formación y el talento de los artistas locales.

Para brindar detalles sobre lo acontecido en esta jornada y el balance del año cultural, habló en Radio Noticias Gustavo «Chiche» Sosa, integrante del área de Cultura de la Municipalidad de La Costa.

Durante la entrevista, Sosa analizó la importancia de este cierre en el Espacio Multicultural y resaltó el desempeño de los músicos y talleristas que participaron del show.

