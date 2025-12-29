30 de diciembre de 2025

Lanzamiento de temporada en Las Toninas con desfile y shows

La localidad de Las Toninas dio inicio oficial a su temporada de verano con una jornada festiva que incluyó un desfile y diversos shows en vivo.

El evento fue diseñado para celebrar el comienzo de la etapa estival, reuniendo a turistas y residentes en torno a una propuesta que combinó el despliegue artístico con el entretenimiento al aire libre, marcando así el punto de partida de las actividades recreativas en la ciudad.

Para brindar detalles sobre la organización de este lanzamiento, se estableció comunicación en Radio Noticias con Griselda Paterno, integrante de la comisión organizadora de la Fiesta de las Toninas.

Durante la entrevista, Paterno destacó el trabajo realizado para concretar el desfile y las presentaciones musicales, analizando el impacto positivo de estas acciones para la identidad de la localidad en el inicio del periodo estival.

