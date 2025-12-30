La Municipalidad de La Costa decretó asueto administrativo para el 31 de diciembre. Se garantizan los servicios esenciales en salud e higiene urbana.

La Municipalidad de La Costa informó que se otorgará asueto administrativo el miércoles 31 de diciembre, en el marco de las celebraciones de Año Nuevo. La medida fue establecida mediante el decreto N.º 1328/2025 y busca acompañar a los trabajadores y trabajadoras del distrito en una fecha especial para la vida familiar y comunitaria.

Desde el Ejecutivo local señalaron que el objetivo es favorecer el encuentro y fortalecer los vínculos personales y familiares, permitiendo que el cierre del año pueda vivirse en un marco de descanso y cercanía.

Servicios esenciales garantizados

Pese al asueto, se confirmó que los servicios esenciales funcionarán con normalidad. Esto incluye:

🏥 La atención en hospitales y centros de salud del distrito

del distrito 🧹 El servicio de higiene urbana

El resto de las dependencias administrativas municipales retomarán su actividad con normalidad a partir del viernes 2 de enero de 2026.

