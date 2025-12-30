El Carnaval del Sol 2026 ya tiene fechas confirmadas y comparsas anunciadas. Dolores se prepara para ocho noches de fiesta, color y música en febrero.

El Carnaval del Sol se prepara para volver a brillar en Dolores con una nueva edición que promete noches inolvidables de fiesta, color y música en el Corsódromo Antú Kawin. Con fechas confirmadas y comparsas ya anunciadas, la ciudad se alista para recibir a vecinos y visitantes de toda la región y el país.

La presentación oficial del evento se realizó en la Plaza Castelli, donde una gran cantidad de público acompañó el lanzamiento en un verdadero clima de carnaval. Durante el acto, se dieron a conocer las fechas y las tres comparsas participantes, junto a sus temáticas para este año.

Comparsas y clubes participantes

En esta edición 2026, el desfile contará con la presencia de:

KUYÉN , representando al Club Independiente

, representando al SAYÉN , por el Club Sarmiento

, por el SHEG YENÚ, en representación del Club Ever Ready

Cada comparsa desarrollará su propio espectáculo temático, con vestuario, coreografías y escenografía propia, continuando con el crecimiento artístico y competitivo que distingue al carnaval dolorense.

Fechas confirmadas

El Carnaval del Sol 2026 se celebrará los días:

📅 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 y 16 de febrero

Además, las noches del 12 y del 15 estarán dedicadas al carnaval tradicional, una propuesta que año a año mantiene viva la esencia popular y cultural de la celebración.

Música en vivo y propuestas artísticas

Este año, el desfile contará con una banda oficial que musicalizará el paso de las comparsas por el corsódromo. A su vez, cada agrupación seleccionará a sus cantantes propios, quienes interpretarán los temas originales preparados especialmente para esta edición.

Tras el éxito de la edición 2025 —marcada por una convocatoria masiva y un nivel de espectáculo en ascenso— se espera que el Carnaval del Sol 2026 reafirme su lugar como uno de los eventos culturales más importantes de la Provincia de Buenos Aires.

