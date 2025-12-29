29 de diciembre de 2025

Qué tener en cuenta para viajar por Ruta 11 rumbo al Partido de La Costa

Qué documentación necesitás para viajar a La Costa por Ruta 11. Controles en accesos, VTV, alcoholemia y estacionamiento en zonas peatonales.

Con la llegada del verano y el aumento del tránsito hacia los balnearios del Partido de La Costa, se intensificaron los controles en las rutas y accesos a las distintas localidades. Las autoridades locales y provinciales recuerdan cuáles son los requisitos para circular de manera segura y evitar multas o demoras.

Documentación obligatoria

Antes de salir a la ruta, se recomienda revisar que toda la documentación del vehículo y del conductor esté vigente y accesible:

  • DNI
  • Licencia de conducir habilitante
  • Cédula del vehículo (verde o azul)
  • Seguro automotor obligatorio vigente
  • VTV o RTO al día, con oblea visible
  • Patentes colocadas y legibles

Además, es recomendable llevar un matafuegos cargado y homologado, balizas triangulares y botiquín.

Controles en ruta y accesos

En los principales accesos a las ciudades del Partido de La Costa y en tramos de la Ruta 11, se llevan a cabo controles rutinarios donde puede solicitarse:

  • Documentación del vehículo y conductor
  • Test de alcoholemia
  • Verificación de luces, cinturones y elementos de seguridad

Estos operativos se intensifican los fines de semana y en horarios de mayor tránsito.

Estacionamiento en peatonales: atención a los horarios

Durante la temporada, varias localidades del Partido de La Costa implementan peatonales semi permanentes en las zonas céntricas, especialmente en los balnearios más concurridos.

Para evitar infracciones del vehículo, es fundamental respetar los horarios permitidos para el ingreso y estacionamiento:

  • 🕘 Permitido circular y estacionar: de 02 a 20 hs
  • 🚫 Restringido el acceso: de 20 a 02 hs

Fuera de ese horario, las calles quedan destinadas exclusivamente a uso peatonal y están sujetas a control y fiscalización municipal.

Recomendaciones generales

  • Viajá descansado y planificá paradas si el recorrido es largo
  • No consumas alcohol si vas a conducir
  • Usá siempre el cinturón de seguridad
  • Respetá los límites de velocidad y las indicaciones de cartelería

La seguridad en ruta es responsabilidad de todos. Circular con los papeles al día y respetar la normativa vigente ayuda a evitar contratiempos y contribuye a un verano más seguro para residentes y visitantes.

