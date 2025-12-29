Con la llegada del verano y el aumento del tránsito hacia los balnearios del Partido de La Costa, se intensificaron los controles en las rutas y accesos a las distintas localidades. Las autoridades locales y provinciales recuerdan cuáles son los requisitos para circular de manera segura y evitar multas o demoras.
Documentación obligatoria
Antes de salir a la ruta, se recomienda revisar que toda la documentación del vehículo y del conductor esté vigente y accesible:
- DNI
- Licencia de conducir habilitante
- Cédula del vehículo (verde o azul)
- Seguro automotor obligatorio vigente
- VTV o RTO al día, con oblea visible
- Patentes colocadas y legibles
Además, es recomendable llevar un matafuegos cargado y homologado, balizas triangulares y botiquín.
Controles en ruta y accesos
En los principales accesos a las ciudades del Partido de La Costa y en tramos de la Ruta 11, se llevan a cabo controles rutinarios donde puede solicitarse:
- Documentación del vehículo y conductor
- Test de alcoholemia
- Verificación de luces, cinturones y elementos de seguridad
Estos operativos se intensifican los fines de semana y en horarios de mayor tránsito.
Estacionamiento en peatonales: atención a los horarios
Durante la temporada, varias localidades del Partido de La Costa implementan peatonales semi permanentes en las zonas céntricas, especialmente en los balnearios más concurridos.
Para evitar infracciones del vehículo, es fundamental respetar los horarios permitidos para el ingreso y estacionamiento:
- 🕘 Permitido circular y estacionar: de 02 a 20 hs
- 🚫 Restringido el acceso: de 20 a 02 hs
Fuera de ese horario, las calles quedan destinadas exclusivamente a uso peatonal y están sujetas a control y fiscalización municipal.
Recomendaciones generales
- Viajá descansado y planificá paradas si el recorrido es largo
- No consumas alcohol si vas a conducir
- Usá siempre el cinturón de seguridad
- Respetá los límites de velocidad y las indicaciones de cartelería
La seguridad en ruta es responsabilidad de todos. Circular con los papeles al día y respetar la normativa vigente ayuda a evitar contratiempos y contribuye a un verano más seguro para residentes y visitantes.