Llegó Big Pizza a Mar de Ajó | Los detalles del desembarco de la franquicia

La localidad de Mar de Ajó cuenta con una nueva propuesta gastronómica tras la llegada de Big Pizza, una franquicia especializada en la elaboración de pizza.

Esta apertura suma una nueva opción para los residentes y visitantes del distrito, enfocándose en ofrecer los famosos productos en la zona sur del Partido de La Costa.

Para conocer los detalles de esta apuesta comercial, se estableció comunicación con su titular, Kevin Razimoff, en Radio Noticias.

Durante la entrevista, Razimoff compartió las características de la propuesta y lo que representa el desembarco de este comercio en Mar de Ajó ubicado en Quinteros y Azopardo.

