29 de diciembre de 2025

Llegó Big Pizza a Mar de Ajó | Los detalles del desembarco de la franquicia

20 segundos atrás 0

La localidad de Mar de Ajó cuenta con una nueva propuesta gastronómica tras la llegada de Big Pizza, una franquicia especializada en la elaboración de pizza.

Esta apertura suma una nueva opción para los residentes y visitantes del distrito, enfocándose en ofrecer los famosos productos en la zona sur del Partido de La Costa.

Para conocer los detalles de esta apuesta comercial, se estableció comunicación con su titular, Kevin Razimoff, en Radio Noticias.

Durante la entrevista, Razimoff compartió las características de la propuesta y lo que representa el desembarco de este comercio en Mar de Ajó ubicado en Quinteros y Azopardo.

Dale play al video:

Compartir

Más historias

image - 2025-12-29T083036.774

Qué tener en cuenta para viajar por Ruta 11 rumbo al Partido de La Costa

7 horas atrás 0
image - 2025-12-29T073820.228

Falleció Elba Antes, presidenta del Taller Hogar Amor y Fe de Mar de Ajó

7 horas atrás 0
navidad

Así fueron las ventas en comercios minoristas previo a navidad

8 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

big pizza

Llegó Big Pizza a Mar de Ajó | Los detalles del desembarco de la franquicia

20 segundos atrás 0
image - 2025-12-29T083036.774

Qué tener en cuenta para viajar por Ruta 11 rumbo al Partido de La Costa

7 horas atrás 0
image - 2025-12-29T073820.228

Falleció Elba Antes, presidenta del Taller Hogar Amor y Fe de Mar de Ajó

7 horas atrás 0
navidad

Así fueron las ventas en comercios minoristas previo a navidad

8 horas atrás 0
playa guardavidas

Horarios y bajadas del servicio de guardavidas para los últimos días de diciembre en el distrito

1 día atrás 0