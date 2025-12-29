Murió Elba Antes, presidenta del Taller Hogar Amor y Fe de Mar de Ajó. Dedicó casi 30 años al crecimiento institucional y la inclusión laboral.

Este domingo por la tarde falleció a los 70 años Elba Antes, presidenta del Taller Hogar Amor y Fe (THAF), una de las instituciones de apoyo y desarrollo laboral para personas con discapacidad más antiguas del distrito.

El THAF fue fundado en junio de 1993 como el primer taller protegido del Partido de La Costa, destinado a brindar herramientas, oficios y oportunidades de trabajo a jóvenes y adultos con discapacidad, promoviendo su autonomía e inclusión social.

Al respecto, allegados a la entidad relataron que “sí, el sábado se descompuso, la internaron, descubrieron que tenía un coágulo en el corazón y eso hacía que no pueda respirar. La intubaron el sábado a la noche, le dieron una medicación para disolver ese coágulo, tuvo una hemorragia, su corazón no resistió y los pulmones seguían sin responder, y ayer por la tarde falleció”.

Desde el THAF señalaron que “fue todo muy rápido, no podemos creerlo todavía”, y anunciaron que el servicio para despedir a Antes se realizará este lunes de 9 a 12 hs en Sepelios Navarro, con acceso para toda la comunidad.

Su legado institucional y compromiso

Durante casi 28 años de trabajo continuo en la institución, Elba Antes fue una figura central en el crecimiento y consolidación del THAF. Bajo su liderazgo, el taller no solo se mantuvo como un espacio de producción de objetos artesanales y oficios diversos, sino que también se transformó en un punto de referencia para cientos de familias que buscaban oportunidades de inclusión laboral y acompañamiento social.

El THAF, con sede en el barrio Villa Clelia de Mar de Ajó, se caracteriza por su estructura de trabajo comunitario: personas con discapacidad reciben capacitación en oficios y, con el apoyo de talleristas y docentes, desarrollan habilidades para su incorporación en actividades productivas.

Además de la gestión cotidiana, Antes promovió acciones para ampliar la visibilidad de los productos realizados por los integrantes del taller y fortaleció la participación de la comunidad local en actividades solidarias y eventos institucionales.

El crecimiento del taller bajo su dirección incluye la ampliación de espacios, la organización de eventos comunitarios y la consolidación del THAF como referente en materia de inclusión e integración social dentro del Partido de La Costa.

