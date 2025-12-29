30 de diciembre de 2025

Guillermo Favale presentó su programa de verano desde el Partido de La Costa

15 horas atrás 0

El periodista Guillermo Favale inició la transmisión de su programa de verano a través de la pantalla de América 24, realizando la producción de manera íntegra desde el Partido de La Costa.

La primera emisión de este ciclo televisivo se llevó a cabo desde la localidad de Costa del Este, marcando el comienzo de una propuesta que busca dar visibilidad a los atractivos del distrito durante la temporada estival.

En este marco, se estableció comunicación con Guillermo Favale, conductor del ciclo, en Radio Noticias. Durante la entrevista, el periodista compartió sus impresiones sobre el debut del programa y lo que representa transmitir desde las localidades costeras.

Dale play al video:

